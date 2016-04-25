فوائد البطاطس في التنظيف
الإثنين 25-04-2016 17:12
بالإضافة إلى غناها بالفيتامينات واندراجها في لائحة الأطعمة الصحية، تفيد البطاطس أيضاً في مجال التنظيف.
"سيدتي. نت" يطلعك على استعمالات البطاطس المتعددة في التدبير:
1- إزالة الصدأ عن المعادن
قطعي حبّة من البطاطس إلى شرائح وضعيها على الصدأ، نظراً إلى أن الأحماض الموجودة فيها تمتصّ صدأ المعادن بسهولة.
2- تنظيف اليدين من بقع التوت
لتنظيف يديك من بقع التوت، افركيهما جيداً بقطعة من البطاطس المقشرة النيئة، قبل غسلهما بالماء والصابون.
3- تلميع الأواني الفضية
لا ترمي ماء سلق البطاطس، بل صبيه داخل الأواني الفضية المراد تنظيفها لحوالي ساعة، ثم اشطفي الأخيرة بالطريقة الاعتيادية.
4- تنظيف عدسات النظارات
افركي عدسات النظارات بشرائح من البطاطس النيئة لإزالة الغبار وآثار الأصابع عنها.