فوائد البطاطس في التنظيف

بالإضافة إلى غناها بالفيتامينات واندراجها في لائحة الأطعمة الصحية، تفيد البطاطس أيضاً في مجال التنظيف.

"سيدتي. نت" يطلعك على استعمالات البطاطس المتعددة في التدبير:

1- إزالة الصدأ عن المعادن

قطعي حبّة من البطاطس إلى شرائح وضعيها على الصدأ، نظراً إلى أن الأحماض الموجودة فيها تمتصّ صدأ المعادن بسهولة.

2- تنظيف اليدين من بقع التوت

لتنظيف يديك من بقع التوت، افركيهما جيداً بقطعة من البطاطس المقشرة النيئة، قبل غسلهما بالماء والصابون.



3- تلميع الأواني الفضية

لا ترمي ماء سلق البطاطس، بل صبيه داخل الأواني الفضية المراد تنظيفها لحوالي ساعة، ثم اشطفي الأخيرة بالطريقة الاعتيادية.

4- تنظيف عدسات النظارات

افركي عدسات النظارات بشرائح من البطاطس النيئة لإزالة الغبار وآثار الأصابع عنها.