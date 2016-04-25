فى اليوم العالمى للملاريا..المرض الطفيلى يقتل أكثر من نصف مليون شخص سنويا

يوافق اليوم الخامس والعشرين من إبريل اليوم العالمى للملاريا والمخصص للتوعية بالمرض الذى ينتقل عن طريق بعوضة الملاريا، وأوضح تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الملاريا مرض ينتشر عن طريق بعوضة تنقل العدوى من خلال الطفيليات عند لدغها للشخص فتدخل هذه الطفيليات جسم الإنسان وتبدأ فى تدمير خلايا الدم، مضيفا أنه من الممكن الشفاء من المرض، إذا تم اكتشافه فى مرحلة مبكرة وتلقى العلاج.

وتابع أنه عندما يتم اكتشاف المرض فى مراحل متأخرة دون أن يتلق الإنسان العلاج المناسب تصبح الملاريا مرضا يهدد الحياة، موضحا أنه عندما يدخل طفيل الملاريا جسم الإنسان يمكن أن يبقى كامنا لمدة أسبوع أو اثنين فى الكبد دون أن تظهر أى أعراض، لكن عندما تتكاثر سلالات طفيليات الملاريا وتبدأ فى إصابة الدم، تظهر أعراض الملاريا على شكل الشعور بالرعشة والبرد والصداع والقىء والحمى ومشاكل فى التنفس وضعف الوعى.

وأكد التقرير أنه إذا تم التعامل مع المرض على الفور وتلقى العلاج يستطيع الشخص تجنب المخاطر الصحية الناتجة عن المرض، كما أن هذا المرض ليس معديا ولمس الشخص المصاب لا ينشر العدوى.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير بعض الحقائق عن مرض الملاريا منها، وجود بعض الإحصاءات التى تؤكد أن مرض الملاريا يقتل أكثر من نصف مليون شخص سنويا فى جميع أنحاء العالم ومعظمهم من الأطفال، موضحا أن هذا المرض ينتشر عندما يكون المناخ رطبا ودافئا، وفى بعض الحالات يقتل هذا المرض الإنسان خلال يوم واحد.

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