هذا هو السبب في ظهور القشرة

تشير الدراسات الحديثة إلى أن السبب الرئيسي في ظهور طبقات القشرة المزعجة على الشعر يرجع إلى الإهمال في إزالة جميع البقايا العالقة من منتجات الشعر أثناء الاستحمام.

لذلك، فإنّ من المهم جداً أن تقومي بعد غسل الشعر بتسليط الماء البارد على شعرك، مع تدليك فروة الرأس وفرك جذور الشعر بأطراف الأصابع، حتى تتخلّصي من أيّ بقايا عالقة بالشعر من الشامبو أو حمّام الكريم.

وعند الانتهاء، قومي بوضع طبقة من البلسم على أطراف شعرك، حتى يسهل تسريحه، مع الابتعاد عن وضع البلسم على جذور الشعر؛ لأنّ جذور الشعر تقوم بإفراز الزيوت التي ترطّبها طبيعياً.