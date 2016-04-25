مكياج الصيف الملون بـ 4 صور صادمة

اخترنا لك أهمّ 4 ألوان لـ مكياج عيون لافت في فصل الصيف، فتابعي الصور، واختاري اللون المناسب لك.

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مكياج عيون أزرق:

يعتبر اللون الأزرق من أكثر الألوان المناسبة للموضة في هذا الفصل، لا سيما بهذه الدرجة الداكنة. ننصحك بتطبيقها على شكل إطار حول الجفنين العلوي والسفلي للعين مع الماسكرا السوداء.

مكياج عيون أصفر:

هذا اللون ننصحك بتطبيقه على شكل ظلال على الجفن المتحرك، مع القليل من الماسكرا السوداء والكحل الأسود في داخل الجفن السفلي.

مكياج عيون أخضر:

ننصحك بتطبيق اللون الأخضر الداكن على شكل أيلاينر مجنح على الجفن العلوي.

مكياج عيون الزهري:

يصلح اللون الزهري لأن يستخدم على شكل ظلال كثيف بتموّجات مختلفة، ليشكل أومبريه مميّزاً يسحب العين عند الجفن العلوي.