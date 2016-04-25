أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

مكياج الصيف الملون بـ 4 صور صادمة

Google+ Print

الإثنين 25-04-2016 20:03

اخترنا لك أهمّ 4 ألوان لـ مكياج عيون لافت في فصل الصيف، فتابعي الصور، واختاري اللون المناسب لك.

قد يعجبك: كريم أساس بتقنية خاطئة يشوه وجهك، انتبهي!


مكياج أزرق:
يعتبر اللون الأزرق من أكثر الألوان المناسبة للموضة في هذا الفصل، لا سيما بهذه الدرجة الداكنة. ننصحك بتطبيقها على شكل إطار حول الجفنين العلوي والسفلي للعين مع الماسكرا السوداء.

مكياج عيون أصفر:
هذا اللون ننصحك بتطبيقه على شكل ظلال على الجفن المتحرك، مع القليل من الماسكرا السوداء والكحل الأسود في داخل الجفن السفلي.

مكياج عيون أخضر:
ننصحك بتطبيق اللون الأخضر الداكن على شكل أيلاينر مجنح على الجفن العلوي.

مكياج عيون الزهري:
يصلح اللون الزهري لأن يستخدم على شكل ظلال كثيف بتموّجات مختلفة، ليشكل أومبريه مميّزاً يسحب العين عند الجفن العلوي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه