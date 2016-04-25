أهم الأحماض المغذية لبشرتك

تحتاج البشرة إلى بعض الأحماض المغذية التي تساعد على ترطيبها وتغذيتها لتظل نضرةً وصحيةً، لاسيما في أيام الشتاء الجافة. وعلى الرغم من أنّ الجلد يحتوي على الكثير من الأحماض المغذية والمفيدة، فإنّ عليك استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الأحماض المغذية لبشرتك لمزيد من النضارة والترطيب.

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إليك "سيدتي" أهمّ الأحماض المغذية والمفيدة لبشرتك، والتي ستحتاجينها بكثرة في الأيام القليلة المقبلة:

1. حمض الهالونيك: يعتبر من أهمّ الأحماض المغذية للبشرة، لأنه يدخل في الكثير من منتجات العناية بالبشرة، ويساعد على حماية البشرة من ظهور التجاعيد، وبالأخصّ عند استخدامه في سنّ مبكرة؛ فالحفاظ على حمض الهالونيك في البشرة يجعلها نضرةً وشابةً باستمرار، إلى جانب كونه مركباً طبيعياً موجوداً في البشرة، ويُعرف باسم HA، ويساعد على حماية البشرة من الجفاف وعلى إنتاج خلايا وأنسجة جديدة، بالإضافة إلى إنتاج الكولاجين، الذي يحمي البشرة من ظهور التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة.

2 .حمض الفوليك: هو عبارة عن مجموعة فيتامينات دهنية غير مشبعة. إنه تركيبة من فيتامين "ب" الذي يساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات والمعادن من الأطعمة، وتجديد خلايا البشرة، كما أنه يساعد على نضارة البشرة وحيويتها بشكل ملحوظ. لذا احرصي على تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، مثل: اللحوم البيضاء، والأسماك، والتمر، والجبن، والكبدة، وغيرها من الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، كما يمكنك تناول أقراص حمض الفوليك للعناية ببشرتك أكثر، إذا تطلب الأمر.

3.الأحماض الأمينية: هي الأحماض الأساسية الداعمة للبروتينات التي تساعد على إنتاج الكولاجين الطبيعي للبشرة والمعروف باسم البيتيدات، أو الأحماض الداعمة للبشرة. وهذه الأحماض يقلّ إنتاجها مع التقدّم بالسنّ ومع التعرض لأشعة الشمس بكثرة. ولكن يمكنك تعويض بشرتك ودعمها بالأحماض الأمينية عن طريق استخدام بعض البدائل المفيدة.