اقضي يوماً في شارع "لا رامبلا"

"لاس رامبلاس" أو "لا رامبلا" كما يطلق عليه السكّان المحليون، هو عبارة عن مجموعة من خمسة شوارع: "لا رامبلا دي كاناليتيس" و"لا رامبلا ديل إستودس" و"لا رامبلا دي سانت جوزيف" ولا رامبلا ديل كابوتيكسن" ولا رامبلا دي سانتا مونيكا. ويعدّ "لا رامبلا" الشارع الأكثر شهرة في "برشلونة"، ويمتدّ على مساحة 1.2 كيلومتراً، تصطف المقاهي ومحلات الأزياء وأكشاك بيع التذكارات على جانبيه.

تفتح معظم المحلات التجارية في "برشلونة" من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساء، فيما تستقبل المحلات الموجودة في الـ"مولات" الزائرين حتى العاشرة مساءً. وعند الزيارة لا تفوّتي فرصة زيارة:

- "مسرح الشعب": يقع في الطبقة الأرضية من مبنى صمّمه جوزيف دومينيك ايستابا كمقر للأكاديمية الملكية للعلوم والفنون. ويعدّ اليوم واحداً من أشهر المسارح في المدينة.

- سوق "لا بوكويريا": هي واحدة من أسواق المواد الغذائية الأكثر شهرة في العالم، تزخر بالأكشاك التي تبيع كل المنتجات المحلية. يحظى المتسوقون فيها بفرصة أفضل من المساومات على الأسعار في فترة ما بعد الظهر عندما يريد التجار التخلّص من المنتجات المتبقية. يمكن زيارة المكان يومياً ما عدا الأحد من الثامنة صباحاً حتى الثامنة والنصف مساء.

- ساحة "رويال بلازا": تقع قبالة "لاس رامبلاس" في "باري جوتيك"، وهي المكان المثالي للاسترخاء وارتشاف فنجان القهوة اللذيذة، مع إلقاء نظرة على أعمدة الانارة التي صممها المهندس المعماري أنطوني غاودي.

- نصب كولومبوس: يقع في الجزء السفلي من "لاس رامبلاس"؛ كان بني سنة 1888 تكريماً للمسكتشف الشهير كريستوف كولومبوس، ويرتفع هذا النصب حتى 60 مترا ، وقد نحت من قبل رافائيل أتشي.

أين تقيمين؟

- "يوروستارز رامبلاس": يقع هذا الفندق العصري ذو الأربع نجوم في شارع "رامبلاس"، على بعد 400 متر من مسرح "ليسوينما". يحوي غرفاً فخمة توفر أساليب الراحة كافة للنزلاء.

- "آرك لا رامبلا": يناسب هذا الفندق الميزانيات المتوسطة، ويبعد 5 دقائق سيراً على الأقدام من ميناء المدينة. ويقدم وجبة فطور "كونتيننتال".