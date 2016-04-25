تموين قنا: توريد 26 ألفا و989 كيلو قمح وأجولة جديدة للتعبئة من مخازن الشون

قال مختار فكار أحد مزارعى القمح بمركز أبو تشت إن هذا الموسم لتوريد القمح لم يشهد أى مشاكل للمزارعين حتى الآن بل تم حل معظم المشكلات التى كان يواجهها المزارع فى الأعوام الماضية.

وأضاف فكار أن عمليات التوريد تتم بشكل منظم دون تعقيد، حيث تم صرف كل الأجولة " فوارغ جديدة" التى يحتاجها المزارع من مخازن الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى للمزارعين بخلاف العام الماضى الذى شهد أزمة فى الفوارغ، بالإضافة إلى أنه كان يتم صرف أجولة قديمة لا تصلح للتعبئة، مشيرا إلى أن هناك شون سيتم افتتاحها بقرية القارة التابعة لمركز أبو تشت تعمل بالنظام الحديث، وتقوم بتصفية القمح من الشوائب مما يسهل على المزارع عمليات التوريد.

ومن جانبه قال المهندس محى عبد الله وكيل وزارة التموين بقنا إن كميات التوريد بكل مراكز محافظة قنا وصلت إلى 26 ألفا و989 كيلو من القمح من الشركة القابضة وبنك التنمية والائتمان الزراعى، ويقوم المزارعون بالتوريد بموجب حيازات زراعية أو كشوف حصر من الجمعيات التابعين لها.

وأوضح عبد الله أن محافظة قنا تستقبل محصول القمح من خلال 3 صوامع معدنية تسع 130 ألف طن من القمح بخلاف مجموعة من الشون ذات الأرضيات الخراسانية بلغت 11 شونة تسع 34 ألف طن من القمح.

وأضاف عبد الله أن هناك مجموعة من الهناجر والبناكر، التى جار تشغيلها بالإضافة إلى صومعة المراشدة، الجارى تشغيلها خلال أيام والتى تسع 60 ألف طن من القمح.

وأشار عبد الله إلى أن توريد القمح لابد وأن يكون من خلال حيازة زراعية أو كشوف حصر من الجمعيات الزراعية، لافتا إلى أنه لم تصل للمندوب التابع لوزارة الزراعة المسئول عن عمليات التوريد أى قرارات خاصة بالتوريد بدون الحيازة الزراعية أو كشوف حصر الجمعيات لافتا إلى أن محافظة قنا لاتعانى من أى مشاكل فى عمليات التوريد ومساحات الأراضى المزروعة بمحصول القمح محدودة مقارنة بالمحافظات الأخرى، حيث توجد زراعات أخرى متنوعة من المحاصيل وأوسعها انتشارا زراعة القصب.

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