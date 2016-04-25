إيران: جاري تنفيذ اتفاق توريد «إس -300» الروسية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن اتفاق إيران مع روسيا حول توريد أنظمة “إس – 300″ الصاروخية للدفاع الجوي، جاري تنفيذه حاليًا.

أعلن حسين جابري أنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في بداية أبريل أن قسمًا من أنظمة صواريخ “إس – 300″ المضادة للطائرات والصواريخ البالستية قد وصل إلى إيران من روسيا.

وأشار “أنصاري” إلى أن عقد توريد هذه المنظومات الصاروخية هو قيد التنفيذ رغم حدوث تغييرات في موعد التسليم، موضحًا أن القسم الأول من هذه الأنظمة قد وصل إلى إيران وأن توريد باقي الأجزاء سيستمر.

أكد دميتري روجوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية المشرف على القطاع الصناعي العسكري، بإرسال أولى دفعات منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز “إس – 300″ إلى إيران.

يذكر أن إيران وقعت في عام 2007 عقدًا لشراء منظومات “إس-300″ مع روسيا، ولكن موسكو اضطرت إلى تعليق الصفقة بعدما حظر مجلس الأمن الدولي في عام 2010 تصدير أسلحة حديثة إلى إيران، وبات تنفيذ ذلك العقد ممكنًا في ربيع عام 2015 بعد رفع العقوبات عن إيران.