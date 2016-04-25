الكرملين يمتنع عن التعليق على إرسال قوات أمريكية لسوريا

امتنع دميترى بيسكوف السكرتير الصحفى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن الإدلاء بأى تعليق على قرار الرئيس الأمريكى باراك أوباما إرسال 250 عسكريا إضافيا إلى سوريا لمحاربة "داعش".

ولكنه قال، ردا على سؤال من الصحفيين الروس بهذا الصدد، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن مجموعة القوات الروسية تتواجد على أراضى سوريا بصورة شرعية لأن قدومها، الخريف الماضى تم بناء على طلب الرئيس السورى بشار الأسد.

ويرى الصحفيون أن بيسكوف ربما أراد بذلك التذكير بأن النشاط العسكرى الأمريكى الحالى على أراضى سوريا وفى مجالها الجوى لم يتم الاتفاق عليه مع السلطات السورية الرسمية.

وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد قرر إرسال ما يصل إلى 250 جنديا إضافيا من القوات الخاصة الأمريكية إلى سوريا للمشاركة فى محاربة تنظيم "داعش"..وبذلك يرتفع عدد القوات الأمريكية فى سوريا إلى نحو 300.

وأوضح، بن رودس نائب مستشارة الأمن القومى الأمريكى أن القوات الأمريكية لن تخوض القتال بشكل مباشر لكنها ستقدم الدعم والمشورة لقوى سورية على الأرض.

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