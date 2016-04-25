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ضبط ربة منزل أثناء محاولتها إدخال مخدرات لنجلها المحبوس فى الإسماعيلية

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ضبط ربة منزل أثناء محاولتها إدخال مخدرات لنجلها المحبوس فى الإسماعيلية ضبط ربة منزل أثناء محاولتها إدخال مخدرات لنجلها المحبوس فى الإسماعيلية
تمكن ضابط شرطة بقسم ثالث الإسماعيلية من القبض على ربة منزل أثناء محاولتها إدخال 100 قرص مخدر لنجلها داخل حجز قسم ثالث.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه أثناء قيام ضابط منوب قسم شرطة ثالث بتفتيش الأشخاص الزائرين للمتهمين المودعين بحجز القسم، تمكن من ضبط المتهمة "سيدة .م .ع" 46 سنة ربة منزل مقيمة الشيخ زايد ــ دائرة القسم أثناء زيارتها لنجلها المتهم "أحمد. م. ا " والمحبوس على ذمة القضية رقم 9096 لسنة 2015 جنايات القسم بتهمة "مخدرات" وبتفتيش الزيارة وهى عبارة عن مأكولات، عُثر بداخلها على (100) قرص مخدر، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد إدخالها لنجلها المتهم المحبوس سالف الذكر.

تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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