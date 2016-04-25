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عصابة تختطف نجل رجل أعمال شهير فى الصف وتقتله بعد طلب فدية 15مليون جنيه

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عصابة تختطف نجل رجل أعمال شهير فى الصف وتقتله بعد طلب فدية 15مليون جنيه عصابة تختطف نجل رجل أعمال شهير فى الصف وتقتله بعد طلب فدية 15مليون جنيه
تباشر نيابة الصف التحقيق فى واقعة مقتل نجل رجل الأعمال والأمين العام للقبائل العربية فيصل أبو عريضة، على يد متهمين خطفوا ابنه لعدم انتظارهم جمع والده 15 مليون جنيه قيمة فدية مقابل إطلاق سراحه، وألقوا بجثته فى مقابر عرب أبو عريضة، وفروا هاربين.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما استدرج المتهمون نجل رجال الأعمال فيصل أبو عريضة، ووضعوا له مخدرا فى العصير فقد على أثرها الوعى واختطفوه فى مكان مجهول، ثم اتصلوا بوالده وطلبوا منه 15 مليون جنيه فدية لإعادة ابنه مره أخرى، وأثناء تفاوضهم معه قتلوا ابنه وألقوا بجثته فى المقابر.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين خطفوا المجنى عليه فى منطقة حلوان، ثم ألقوا بجثته فى مقابر عرب أبو عريضة، وتم القبض على أحد المتهمين الذى أرشد عن مكان جثة المجنى عليه.


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