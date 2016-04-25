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ولى عهد دبى يفتتح سوق السفر العربى "الملتقى 2016" بمشاركة 2800 عارض

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ولى عهد دبى يفتتح سوق السفر العربى "الملتقى 2016" بمشاركة 2800 عارض ولى عهد دبى يفتتح سوق السفر العربى "الملتقى 2016" بمشاركة 2800 عارض
افتتح حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى، فعاليات سوق السفر العربى "الملتقى 2016" فى دورته الثالثة والعشرين، وتفقد أجنحة مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية المشاركة.

وشارك فى الافتتاح أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدنى فى دبى، الرئيس الأعلى لمجموعة "طيران الإمارات"، وهلال سعيد المرى مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجارى فى دبى، مدير سلطة مركز دبى التجارى العالمى، ونيك بيلبيم، مدير قسم فعاليات السفر بشركة "ريد إكزبيشنز".

يذكر أن فعاليات الملتقى تستمر على مدى أربعة أيام حتى يوم 28 أبريل الجارى فى مركز دبى الدولى للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 2800 عارض من مختلف أنحاء العالم، و64 جناح دولة، و423 جناحاً رئيساً تمثل 86 دولة، وأكثر من 100 عارض مشارك للمرة الأولى، حيث يتوقع أن يتجاوز زوار "الملتقى" الـ 26 ألف زائر من المنطقة ومختلف أنحاء العالم.

وكان يحيى راشد، وزير السياحة، قد افتتح الجناح المصرى المشارك فى فعاليات الملتقى سوق السفر العربى بدبى ATM ، اليوم الاثنين، الذى يقام من 25 إلى 28 أبريل الجارى، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ورئيس هيئة تنشيط السياحة سامى محمود.

معرض سوق السفر العربى بدبى (1)

معرض سوق السفر العربى بدبى (2)

معرض سوق السفر العربى بدبى (3)


>بالصور.. وزير السياحة يفتتح الجناح المصرى بسوق السفر العربى فى دبى

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