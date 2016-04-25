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يول: سموحة قوي بدليل محمد حمدي زكي.. وهذا موقف أنطوي وصالح جمعة

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يول: سموحة قوي بدليل محمد حمدي زكي.. وهذا موقف أنطوي وصالح جمعة يول: سموحة قوي بدليل محمد حمدي زكي.. وهذا موقف أنطوي وصالح جمعة

يدرك الهولندي مارتن يول المدير الفني للأهلي مدى صعوبة مواجهة سموحة غدا الثلاثاء في الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.

وأشار يول إلى أنه يعرف أن سموحة فاز على الأهلي 3-0 في مباراة الدور الأول التي شهدت تأجيلها بسبب حصار مجموعة "أولتراس أهلاوي" لفندق اللاعبين.

وقال يول للصحفيين اليوم الاثنين: "عرفت أن مباراة الدور الأول شهدت أجواء غير طبيعية، كما أن سموحة فريق قوي يضم الآن لاعبين مميزين من بينهم محمد حمدي زكي لاعبنا".

وتابع "لا تقلقوا من غياب رمضان صبحي، فالفريق يضم بدائل كثيرة مثل ماليك إيفونا ووليد سليمان وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا".

ويغيب رمضان عن الأهلي بسبب الإيقاف لطرده في الفوز على إنبي 2-0 في الجولة السابقة.

وانتقل يول للتحدث عن موقف جون أنطوي المهاجم الغاني الذي استمر غيابه عن قائمة الفريق الأحمر، وعودة صالح جمعة للظهور.

وأوضح "أنطوي مهاجم مميز ويستحق اللعب، لكن الأهلي يمتلك 4 مهاجمين ولو كان الأمر بيدي لدفعت بهم كلهم لكن هذا ليس ممكنا".

يول أكمل "صالح جمعة أيضا لاعب مميز وسيحصل على فرصته، ولكن لا تنسوا أن التشكيل يضم 11 لاعبا فقط".

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