خبر في الجول – المقاصة يستطلع رأي الأهلي في ضم الشيخ لصفقة دونجا

يستطلع مسؤولو نادي مصر للمقاصة رأي نظرائهم في الأهلي في ضم لاعب الفريق الفيومي السابق أحمد الشيخ، في صفقة انتقال لاعب وسط المقاصة الحالي محمود عبد العاطي "دونجا" للأهلي.

وكان مسؤول بالمقاصة قد أعلن لـFilGoal.com أن ناديه وصل لـ"اتفاق مؤجل" مع الأهلي حول انتقال دونجا. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي المقاصة يرغبون في استعارة الشيخ لمدة موسم واحد، على أن تخصم قيمة الإعارة من إجمالي صفقة شراء دونجا، والتي سوف تكون في حدود 8 مليون جنيه.

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وانتقل الشيخ من المقاصة للأهلي مطلع هذا الموسم، إلا أنه لم يشارك أساسيا سوى في لقاء ديروط بدور الـ32 بكأس مصر، حيث سجل هدفين.