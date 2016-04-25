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مطار القاهرة يعلن حالة الاستنفار الأمني تحسبًا لأي تظاهرات

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مطار القاهرة يعلن حالة الاستنفار الأمني تحسبًا لأي تظاهرات مطار القاهرة يعلن حالة الاستنفار الأمني تحسبًا لأي تظاهرات

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

أعلنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، حالة الاستنفار الأمني، والطوارئ، وتشديد الإجراءات الأمنية، حسبما أفاد مراسلنا.

وجاء إعلان الاستنفار الأمني، تحسبًا لأي مظاهرات أثناء الاحتفال بعيد تحرير سيناء، خاصةً أن البعض قد دعا للاحتشاد، والتظاهر.

وصرحت مصادر أمنية رفيعة المستوى بالمطار، بأن تم تشديد الإجراءات الأمنية خارج، وداخل مبان الركاب، وساحات انتظار السيارات بالمطار، والشركات العاملة.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم تفتيش كل سيارة دخلت إلى المطار .

وقالت ” إننا سنستمر في تلك الإجراءات خلال الفترات القادمة، إضافةً إلى مراجعة كل الأشخاص المترددين على المطار الذي يعد المرفق الحيوي الأول للنقل الجوي” .

كما قالت المصادر، إنه تم زيادة أعداد الكمائن الأمنية في مداخل ومخارج مبان الركاب، وانتشار رجال البحث الجنائي.

وذكرت أنه تم التنسيق الجيد مع كل الأجهزة الأمنية المعلوماتية، لتأمين المطار، والاستفادة بكل معلومة لديها خاصة بنشاط الجماعات الإرهابية، وتم استخدام الكلاب البوليسية المدربة في فحص السيارات داخل ساحات الانتظار، وتأمين مناطق الخدمات، وساحات انتظار الأتوبيسات .

 

 

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