سيارة «تويوتا راف 4» تتصدر المبيعات في روسيا

تصدرت سيارة كرو اوفر Toyota RAV4 مبيعات السيارات في شهر مارس من العام الجاري في روسيا مسجلة ارتفاعا بنسبة 47.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وباعت شركة “تويوتا” أكثر من 2.5 ألف سيارة خلال مارس الماضي بينما بلغ العدد الإجمالي لسيارات تويوتا راف 4 المباعة في الفترة بين يناير ومارس من العام الجاري أكثر من 19.5 ألف سيارة وهي الأرقام التي تفوق أرقام العام الماضي بنسبة 18.2% .

كما سجلت زيادة في طلبات الشراء على راف 4 منذ بداية العام بنسبة 66 بالمئة.

واحتل الموديل Toyota Camry المركز الثاني من حيث المبيعات في السوق الروسية منذ بداية العام الجاري.