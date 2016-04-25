«السيسي» والشيخ محمد بن زايد يبحثان هاتفيًا آخر مستجدات الساحة الإقليمية

جرى اليوم الإثنين، اتصال هاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم “آل نهيان”، التهنئة للرئيس بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء، متمنيًا لمصر وشعبها مزيدًا من التقدم، والنجاح على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأكد “آل نهيان”، خلال الاتصال الهاتفي، على مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لمصر من أجل تحقيق عملية التنمية الشاملة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الرئيس السيسي أعرب – خلال الاتصال – عن خالص التمنيات بالخير والتوفيق، والنجاح لدولة الإمارات العربية الشقيقة، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأشاد الرئيس السيسي، بالزيارة التي أجراها الشيخ محمد بن زايد إلى مصر مؤخرًا، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية ساهمت في زيادة تدعيم علاقات الأخوة، والمودة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال “السيسي”، إن مصر ترحب دومًا بأشقائها العرب، وبزيادة أعمالهم واستثماراتهم فيها؛ بما يحقق صالح الشعوب العربية، ويساهم في تحقيق آمال، وطموحات الشعوب العربية في التقدم والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول – أيضًا – استعراض آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، لاسيما بالنسبة للأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية في المنطقة، حيث أكد الجانبان أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية لتلك الأزمات؛ بما يساهم في الحفاظ على الوحدة الاقليمية لتلك الدول، ويصون مقدرات شعوبها، ويرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة.