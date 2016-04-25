جنوب بورسعيد تشهد افتتاحية حصاد القمح بـ10 آلاف و267 فدانا

شهدت بورسعيد افتتاحية حصاد القمح لإحدى شركات التنمية الزراعية، بالكيلو 14 جنوب بورسعيد، والتى تقدر إنتاجيتها 60 فدانا من محصول القمح، والذى يتم توريده بشونة المنطقة التابعة لشركة المطاحن بشرق الدلتا قطاع عام، ولصومعة شركة بورسعيد الحديثة، التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، إحدى شركات القطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة مديرية الزراعة ببورسعيد، لـ"اليوم السابع"، أن مساحة الأرض المزروعة قمحا، تصل لـ10 آلاف و267 فدانا، وتصل محدودية الفدان إلى 18 إردبا.

وقال محمد إبراهيم، إن موسم التوريد بدأ من 15 إبريل ويستمر لمدة 3 شهور، وأضاف أن إجمالى ما تم توريده حتى الآن 1861 طنا من القمح، مؤكدا أن التوريد يتم وفقًا للقرار الوزارى الصادر بهذا الشأن وفى ضوء كشوف الحصر الفعلى، التى تتم على الطبيعة ومن خلال بطاقات الحيازة للمزارعين.

وفى سياق متصل، أكد إبراهيم أن سعر التوريد وفقًا للقرار الوزارى، يصل لـ420 جنيهًا لإردب القمح، الذى يصل درجة نظافته 23.5، أى خاليًا من الشوائب والأتربة، و415 جنيها لإردب القمح الذى يصل درجته إلى 23 فقط، و410 للإردب الذى يصل نظافة محصوله لـ22.5.

ومن جهة أخرى، أكد إبراهيم أن التوريد يتم من خلال لجنة برئاسة هيئة الرقابة على الصادرات وعضوية مندوب من الراقبة التموينية، وآخر من الزراعة ومندوبين من الشركة التى تقوم بالتسويق.

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