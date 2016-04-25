بالصور.. بدء موسم حصاد القمح بالغربية و420 جنيها سعر الإردب

بدأ الفلاحون بمحافظة الغربية توريد محصول القمح للشون التابعة لمديرية الزراعة، كما انتشر تجار سوق السوداء فى القرى لتجميع أكبر كميات من المحصول، وخاصة من غير حاملى الحيازات الزراعية، وسط تفاوت للأسعار تبدأ من 380 جنيها فى سوق السوداء وتصل حتى 420 جنيها للدرجة الأولى فى بنك التنمية والائتمان الزراعى.

وأكدت مديرية الزراعة بالغربية، أنها تقدم جميع الخدمات الزراعية من تقاوى محسنة وأصناف عالية الجودة، لرفع إنتاجية محصول القمح، كما تقوم إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية بعمل الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بكيفية النهوض بالمحصول والطرق المثلى فى الحصاد وكيفية تخزينه.

وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أكد المهندس عادل العتال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن الوزارة حددت سعر شراء القمح المحلى لموسم 2016 من المزارعين بـ410 جنيهات للإردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 22.5 قيراط و415 جنيها للإردب زنة 150 كيلو جراما نظافة 23 قيراطا و420 جنيها للإردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23.5 قيراط، "الدرجة الأولى"، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا، على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وأضاف "العتال"، أن هناك 12 شونة على مستوى الغربية موزعة على مراكز المحافظة لتجميع المحصول من الفلاحين مباشرة دون وجود واسطة، ولمنع تجار السوق السوداء من التلاعب بالأسعار، تم قبول المحصول من خلال الحيازة الزراعية، والتأكد من وجود الأرض الزراعية للفلاح داخل الحصر الشامل الذى أجرته وزارة الزراعة خلال الأشهر الماضية من تاريخ زراعة المحصول، وحال عدم ثبوته رسميا فى الحصر والحيازة يتم رجوعه ورفض المحصول لمحاربة تجار السوق السوداء، وبعد استلام المحصول بـ 48 ساعة يتوجه الفلاح لاستلام المقابل المادى من أقرب بنك تنمية لقريته أو مكان سكنه .

وأشار وكيل الوزارة أن محصول هذا العام تفوق فى الإنتاج من حيث الكميات جميع السنوات الماضية، حيث وصل متوسط الفدان 20 إردبا، وهو رقم كبير جدا مقارنة بالسنوات الماضية، كما أن حقول الإرشاد الزراعى، وصلت إلى 25 إردبا فى سابقة لم تحدث من قبل .

وأعرب عدد من الفلاحين عن عدم رضاهم من ارتفاع سعر الميكنة الزراعية وتكلفة الحصاد، حيث إنها تلتهم معظم عائد الإنتاج وتقضى على فرحتهم بالحصاد بسبب تراكم الديون.

يقول "يوسف إبراهيم" فلاح من مركز طنطا، إن ارتفاع سعر الحصاد والميكنة الزراعية والأيدى العاملة أضاع فرحة الفلاح وإنتاج المحصول، مشيرا إلى أن سعر قيراط الضم فقط 20 جنيها بواقع 480 جنيها للفدان، ومتوسط ثمن الدراس يصل إلى 500 جنيها بواقع ألف جنيه للفدان حصاد وتربيط ودراس.

وأضاف "جمال السيد" "الفلاح يدور فى ساقية منذ زراعة المحصول بدءا من تكلفة حرث الأرض وتجهيزها وارتفاع سعر التكلفة مرورا بأسعار الكيماوى والمبيدات والتى أدخلت الفلاح فى قائمة طويلة من الديون بالكاد يستطيع الفلاح سدادها، بالإضافة لارتفاع سعر إيجار الأراضى الزراعية".

وطالب الفلاحون من الحكومة ووزارة الزراعة بالعمل على تخفيض أسعار الميكنة من خلال توفير الوقود، بأسعار مناسبة ودعم الكيماوى والمبيدات بأسعار تناسب الفلاح محدود الدخل.

"الزراعة": استلام القمح المحلى من المزارعين طبقا لكشوف الحصر