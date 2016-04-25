دار شوبارد تبهرنا بتصاميم الساعات الفاخرة منذ 20 عام

في أواسط تسعينيات القرن الماضي قام "كارل فريدريك شوفوليه"، الرئيس الشريك في "شوبارد" Chopard بتقديم فكرة عبقرية سرعان ما آتت ثمارها في عام 1996؛ وأدت إلى إحياء تراث صناعة الساعات للأب المؤسس للشركة، "لويس-أوليس شوبارد"، لتعيد ترسيخ مكانة شركة "شوبارد" Chopard على عرش عالم صناعة الساعات من جديد. وعلى هذا الأساس، شُيّد مصنع شوبارد "Chopard Manufacture" في بلدة فلورييه السويسرية هذه المنطقة النائية المعروفة أنها تحوي مجموعة واسعة ومتنوعة من الحرف والمهارات المرتبطة بصناعة الساعات، ولذلك عزم على إحيائها بغية تطوير أول حركة ضمن ورشات "شوبارد" Chopard ليكون منصة شاملة ومتكاملة متخصصة في صناعة الساعات. وتطلب تحقيق هذا المشروع الهائل والطموح تخطي الكثير من العقبات التي اعترضت تنفيذه على أرض الواقع.

ساعات أرماني تصاميم عملية لكل يوم

عمل فريق "فلورييه" من المتخصصين في صناعة الساعات على الكثير من الابتكارات ومنها الحركة الأوتوماتيكية التعبئة L.U.C 1.96 والتي حملت اسم مؤسس الدار "لويس-أوليس شوبارد" تكريماً له، فحملت الأحرف الأولى من اسمه. وتم تعديل اسمها لاحقاً إلى L.U.C 96.01 L ليبزغ معها نجم جديد في سماء عالم صناعة الساعات الفاخرة في خريف عام 1996.

وبذلك تأسس مصنع شوبارد بشكل رسمي في بلدة فلورييه، وفي عام 1996 كان أول إنجازات مصنع شوبارد والمتمثل في عيار L.U.C Calibre 96.01-L الذي يضم آلية لولبية أوتوماتيكية ثنائية الاتجاه يشغلها دولاب متناهي الصغر مصنوع من الذهب 22 قيراط، مع عرض مصغّر للثواني عند الساعة 6 واحتياطي من الطاقة يصل حتى 65 ساعة. حظي هذا العيار بمصادقة شهادة الكرونومتر ودمغة جنيف للجودة، وتم استخدامه لتشغيل أول طراز ضمن مجموعة ساعات L.U.C وحملت الساعة اسم: L.U.C 1860.

ظهر في عام 1996 أول إنجازات مصنع شوبارد والمتمثل في عيار L.U.C Calibre 96.01-L الذي يضم آلية لولبية أوتوماتيكية ثنائية الاتجاه يشغلها دولاب متناهي الصغر مصنوع من الذهب 22 قيراط، مع عرض مصغّر للثواني عند الساعة 6 واحتياطي من الطاقة يصل حتى 65 ساعة. حظي هذا العيار بمصادقة شهادة الكرونومتر ودمغة جنيف للجودة، وتم استخدامه لتشغيل أول طراز ضمن مجموعة ساعات L.U.C وحملت الساعة اسم: L.U.C 1860.

وفي أعقاب عيار L.U.C Calibre 96.01-L، قدم مصنع شوبارد تدريجياً عياراته الأخرى. وفي غضون بضعة أعوام نجحت الشركة المصنّعة الواقعة في جنيف والتي تمتلكها عائلة شوفوليه في تأسيس مصنع نموذجي في فلورييه، كما نجحت أيضاً في إنتاج تشكيلة رائعة من العيارات الميكانيكية. في عام 2016 احتقل مصنع "شوبارد" Chopard بالذكرى السنوية 20 لتأسيسه، وبذلك يمكن لكارل فريدريك شوفوليه أن يشعر بالسعادة والفخر لتمكن المصنع حتى يومنا هذا من إنتاج 11 حركة أساسية استثنائية بالإضافة إلى 87 نموذجاً معدلاً.

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