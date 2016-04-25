المصمّم زيد فاروقي يجمع الفن بالموضة!

زيد فاروقي مصمم أزياء يعمل بطريقة مختلفة حيث يدمج بين الفن والموضة، ويستخدم تقنيات فريدة تُصنف ضمن خانة "الخياطة الراقية"، اكتشف عشقه للموضة منذ سنوات طويلة ولاحق حلمه بشغف حتى حوّله الى حقيقة وواقع.

في حديث خاص لموقع "سيدتي نت" نتعرّف أكثر على هذا المصمّم المبدع وعلى أعماله المبتكرة.



1- هلا أخبرتنا أكثر عن زياد فاروقي؟

أنا فنان يستخدم الموضة كوسيط. لقد أردت دائما أن اصبح مصمم أزياء، وعندما وصل الأمر إلى الجامعة واختيار تخصصي قيل لي أنه طالما حصلت على شهادة البكالوريوس في الأعمال يمكنني أن أفعل كل ما أريد بعد ذلك. وبالفعل، كان هذا ما فعلته، وانتقلت إلى واشنطن العاصمة والتحقت بالجامعة الأمريكية خيث تخصّصت في إدارة الأعمال مع التركيز على التسويق لكني شعرت دائما بأنني لا أراعي جانبي الفني فالتحقت في دروس الفن، وأضفت تخصصاً فرعياً بالفن التشكيلي، تضمّن الرسم، والنحت، كما أنشأت مدونة أزياء خاصة بي تحت اسم zaiddor.com . وفي السنة الأخيرة في واشنطن تقدّمت بطلب لمعهد مارانجوني في ميلانو وقبلت. وبعد حصولي على درجة في تصميم الأزياء انتقلت إلى لندن، والتحقت بسنترال سانت مارتن وأخذت دورات متخصّصة في تقنيات تصميم الأزياء والتطريز وكذلك الرسم باليد.



2-ما الذي يميز إبداعاتك؟

تصنّف مجموعاتي ضمن الـ"ألتا مودا"، كلها فريدة ومصنوعة يدوياً وتلتزم بتقنيات وتطريز وتشطيبات الكوتور. وعلاوة على ذلك، فكل النقشات والألوان ترسم يدوياً على القماش لتصبح قطعة فنية متنقلة. يمكن لأزيائي أن تُلبس وتُعرض لكتحفة فنيّة ولا تحفظ في الخزانة فقط.



3- مامدى ترابط الفن والأزياء؟

هما مرتبطان جداً، فالفن والأزياء من نفس المنبت. بالنسبة لي أرى بأنهم يكمّلان بعضهما. أنا فنان استخدم الأزياء كوسيط له، استوحي من كبار الفنانين والمصممين في مجالي الأزياء والفن.



4- هل تفضل ان يعتبر الناس مجموعتك قطع فنية أو ملابس يمكن ارتداؤها؟

مزيج من الاثنين معاً. يمكن أن تُلبس وتعرض، فهي أعمال فنية يمكن ارتداؤها.



5- أخبرنا المزيد عن التقنيات الفريدة من نوعها التي تستخدم خصيصا على الأقمشة المرسومة باليد؟

بما اني درست تقنيات تصميم الكوتور في لندن، أميز الجودة والتشطيب الجيد، وأسعى بعناية لتحقيق أعلى جودة ممكنة للزبون. أعتبر أعمالي كلوحات لأنها تتيح لي تشكيل أحلام ورؤى وتطلق لي العنان. كل الأقمشة المستخدمة أقمشة نقية مثل الحرير والجلود والقطن. وعلاوة على ذلك، يتم كل التطريز في الدار.



6- ما هي الرسالة التي تريد إيصالها من خلال مجموعتك Dripping Amends؟

بما انها أول مجموعة أطلقها في دبي، أريد أن اجسد فكرة الفن القابل للارتداء.



7- كيف تصف ستايل المرأة العربية في الوقت الحاضر؟

امرأة قوية لا تتهاون في ستايلها ورقيها، وهي على دراية بالموضة وما هو متوفر في السوق العالمية.



8- ما هي خططك المستقبلية وأين ترى هذه العلامة التجارية في 5 سنوات؟

سنطلق حالياً الفكرة الثانية لنا. في خضم 5 سنوات، أرى العلامة التجارية مطابقة لرؤيتي وأحلامي ومثبتة نفسها في هذا المجال.