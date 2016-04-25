سهاد عاقوري يستعد لإطلاق تشيكلته الصيفية الجديدة 2016 في دبي

بحضور ووجود مجموعة من المشاهير على مستوى الفن والإعلام الخليجي والعربي، وعدد من سيدات المجتمع الراقي، وبحضور أهل الصحافة والإعلام المتخصص، يستعد مصمم الأزياء اللبناني سهاد عاقوري لإطلاق مجموعة أزيائه الجديدة لصيف 2016 من فساتين الأعراس والسهرة، من خلال عرض أزياء متميز سيقوم بإطلاقه يوم السبت المقبل الموافق 30 إبريل/نيسان 2016، في مدينة دبي بالإمارات، بفندق انتركوتننتال دبي في الفيستفال سيتي، والتي تتضمن ألواناً صيفية فاتحة وزاهية، وتصاميم تطبع وتؤكد أسلوبه وهويته التي يتميز بها بالرقي والبساطة.

وأكد سهاد عاقوري الذي بدأ العمل والتجهيز لمجموعته الجديدة، حرصه الشديد على إظهار جمال المرأة وأنوثتها في أعماله، وإهتمامه بتفاصيل طلتها الدقيقة والمتميزة، لتكون حاضرة كإشراقة الشمس الصباحية في جميع مناسباتها، مطلقاً مع مجموعته الجديدة "هاشتاق" #WeAreSohadAcouri الذي سيعرض من خلاله مفاجأته الجديدة للمرأة الخليجية والعربية بشكل عام.