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كاريكاتير إسرائيلى ساخرا من جيش الاحتلال: ضعيف وبلا قدرات عسكرية

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كاريكاتير إسرائيلى ساخرا من جيش الاحتلال: ضعيف وبلا قدرات عسكرية كاريكاتير إسرائيلى ساخرا من جيش الاحتلال: ضعيف وبلا قدرات عسكرية
سخرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلى من جيش الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدة أنه جيش ضعيف، ولا يمتلك قدرات عسكرية هائلة .

ورسم رسام الكاريكاتير الإسرائيلى يوسى شاحر جندى إسرائيلى يزحف على ركبتيه، وكأنه يبحث عن الأنفاق التى تقوم بحفرها إحدى الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة على الحدود الإسرائيلية، وهو يمسك فى يده بغصن شجره، وممسكا فى اليد الأخرى شمعة، ويقول الجندى أنه عثر على حفرة .

كما رسم "شاحر" على الجانب الآخر عناصر ملثمة من إحدى الفصائل الفلسطينية المسلحة بغزة، وهم بجوار الجندى يتحدثون فيما بينهم عن أنهم يعيشون بلا قلق، وقد خرجوا من إحدى الحفر الموجودة.

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