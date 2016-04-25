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دراسة: 75% من مرضى "الهيموفيليا" فى العالم يحتاجون لتوفير العلاج

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دراسة: 75% من مرضى "الهيموفيليا" فى العالم يحتاجون لتوفير العلاج دراسة: 75% من مرضى "الهيموفيليا" فى العالم يحتاجون لتوفير العلاج
ذكرت الجمعية الفرنسية لمرضى الهيموفيليا أو نزيف الدم الوراثى بمناسبة اليوم العالمى للمرض، أنه بالرغم من العلاجات المتقدمة لهذا المرض إلا أن هناك ثلاثة من أربعة مرضى فى العالم يحتاجون للعلاج أى حوالى 75% من المرضى.

وأوضحت الدراسة، التى أجرتها الجمعية الفرنسية، أنه بالرغم من مرور أكثر من 60 عاما فى البحث والدراسة للوصول إلى أفضل العلاجات، إلا أن هذا العلاج لا يتوفر لدى الدول الأكثر فقرا، وخاصة فى الدول الأفريقية؛ مما يتطلب بذل جهود مكثفة لتوفير العلاج لهؤلاء الفقراء لإنقاذ حياتهم من هذا المرض.


>فى اليوم العالمى للهيموفيليا.. كل ما يجب أن تعرفه عن المرض الخطير

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