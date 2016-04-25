قريبا.. إجراء أول عملية زراعة قرنية صناعية من الكولاجين فى بريطانيا

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أول عملية فى بريطانيا لعلاج العمى باستخدام قرنية اصطناعية يتم زراعتها للمرضى، ومن المنتظر أن يتم إجرائها خلال الشهور المقبلة.

وأوضح التقرير أن القرنية الجديدة يتم تصنيعها باستخدام الكولاجين، وهو أحد الأنسجة التى توجد فى الجسم بشكل طبيعى وبالتالى لا يرفضها الجسم، وستساهم العملية الجديدة لزراعة القرنية فى علاج العمى الناجم عن الأمراض أو الحوادث المختلفة.

وأثبتت التجارب التى أجريت فى السويد أن القرنية الاصطناعية حققت نجاحا واعدا لا يقل عن نتائج استخدام القرنية البشرية الطبيعية، ومن المنتظر أن يتم إجراء التجارب على عشرات المرضى فى المملكة المتحدة قبل أن يتم التصديق على استخدام هذه العملية بشكل رسمى.

وأضاف التقرير أن القرنية الاصطناعية لها بعض المميزات التى تجعلها تتفوق على القرنية البشرية، حيث ليس هناك أى احتمال أن يقوم الجسم برفضها، وكما أنها لن تتسبب فى نقل الأمراض الخطيرة، بالإضافة إلى أن العمر الافتراضى للقرنية الاصطناعية أطول عمر من البشرية بمعدل 6 أضعاف.

وتشير منظمة الصحية العالمية WHO أن هناك حوالى 10 ملايين شخص حول العالم يعانون من العمى فى إحدى أعينهم أو كليهما بسبب حدوث إصابة أو مرض بالقرنية.

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