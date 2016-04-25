دراسة: الأمراض المزمنة مرتبطة بتدهور حالة الناجين من السرطان فى طفولتهم

كشفت دراسة جديدة أن الأمراض المزمنة تسبب تدهورا فى الحالة المعيشية لمن نجوا من السرطان فى طفولتهم.

وقارن باحثون الحالة الصحية والمعيشية للشبان الذين نجوا من السرطان فى طفولتهم والأشخاص الذين يكبرونهم بنحو 20 عاما على الأقل.

وقالت جنيفر يى كبيرة الباحثين وهى من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد فى بوسطن "دراستنا هى الأولى التى تستخدم مقياسا ملخصا لنوعية الحياة المرتبطة بالصحة لفهم كيفية مقارنة نوعية الحياة التى يعيشها من نجوا من السرطان فى طفولتهم بالأشخاص الذين لم يصابوا بالسرطان."

وقالت الباحثة وزملاؤها فى دورية المعهد الوطنى للسرطان إن أكثر من 83 فى المائة من الأطفال المشخصين بالسرطان اليوم سيعيشون لخمس سنوات أخرى على الأقل لكن 40 فى المائة من الناجين يواجهون مشاكل صحية مزمنة أخرى.

وقارن الباحثون بين نوعية الحياة لنحو 7105 ممن نجوا من السرطان فى طفولتهم وتتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما و372 من أشقائهم إلى جانب 12803 من العامة.

ولتقييم نوعية الحياة استخدم الباحثون أجوبة المشاركين فى الدراسة لوضع تقييم من صفر إلى واحد يمثل الواحد فيه الصحة المثالية.

ومنح الباحثون الحالة الصحية للناجين من السرطان فى طفولتهم نحو 0.77 مقارنة بنحو 0.81 للعامة والأشقاء.

وخلص الباحثون إلى أن الحالة الصحية للناجين من السرطان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما مشابهة لمن يبلغون ما بين 40 و49 عاما من العامة.

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