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كارثة.. مساحيق الغسيل الجديدة "الكورة الجل" تسمم الأطفال وتسبب الوفاة

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كارثة.. مساحيق الغسيل الجديدة "الكورة الجل" تسمم الأطفال وتسبب الوفاة كارثة.. مساحيق الغسيل الجديدة "الكورة الجل" تسمم الأطفال وتسبب الوفاة
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، أن الإصابات التى يتعرض لها الأطفال بسبب منظفات الغسيل الحديثة "الكورة الجل" أكثر خطرا من التعرض للمنظفات العادية ومساحيق غسالة الصحون.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة التى نشرت مؤخراً عبر الموقع الإخبارى “eurekalert”، أنه من يناير 2013 إلى ديسمبر 2014 تلقت مراكز مراقبة السموم فى الولايات المتحدة 62254 مكالمة استغاثة متعلقة بحوادث تعرض الأطفال التى تقل أعمارهم عن 6 سنوات بسبب تناول منظفات الغسيل وغسالة الصحون.

ووجد الباحثون أن المنظفات الحديثة "الكورة الجل" تمثل 60% من جميع الاستغاثات، وتمت إحالة ما يقرب من 45٪ إلى مركز الرعاية الصحية للتقييم والعلاج، وكانت المكالمات المتعلقة بالتعرض لمواد تنظيف الغسيل التقليدية تمثل (17%)، ومنظفات غسالة الصحون التقليدية تمثل 4% فقط.

وأشار الباحثون إلى أن مراكز مراقبة السموم تلقت أكثر من 30 مكالمة فى اليوم تخص الأطفال الذين تناولوا مسحوق الغسيل الحديث، وهى عبارة عن مكالمة واحدة كل 45 دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الآثار المترتبة على تناول المنظفات الحديثة "الكورة الجل" أكثر خطورة، وتشمل: الغيبوبة، مشاكل فى التنفس ومشاكل فى القلب، والموت، مقارنة بالتعرض لأى نوع من أنواع المنظفات العادية، لافتين إلى أن الدراسة كشفت عن وفاة طفلين بسبب التعرض لهذه النوعية من المنظفات.

وينصح الباحثون الآباء والأمهات بتوخى الحذر عند حفظ المنظفات، حيث يجب وضعها فى مكان مرتفع وآمن ومغلق وبعيد عن الأنظار ولا يمكن الوصول إليه بسهولة.


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