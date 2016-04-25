اجتماع وزراء داخلية المغرب العربي يناقش تمدد «داعش»

بدأت أعمال الدورة السادسة لمجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي “الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وتونس” في العاصمة تونس.

ويتباحث وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي، في مسائل أمنية عدة، أبرزها تبادل المعلومات بين دولهم حول الإرهاب، وسبل دعم التعاون في تكوين الأمنيين في مقاومة ظاهرة الإرهاب، حسبما ذكرت العربية نت.

وتناقش الدورة الوضع الأمني في ليبيا وتمدد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت من أهم محاور المجلس، بالإضافة لسبل دعم حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب.

ومن المنتظر أن يتم في البيان الختامي لأشغال الدورة الإعلان عن قرارات عدة تهم مكافحة الإرهاب.