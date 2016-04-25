بالصور.. إحباط تهريب 5 أطنان ملابس أجنبية بمنفذ الشاحنات الجمركى فى بورسعيد

أحبطت إدارة المنافذ فى جمارك بورسعيد، بالتنسيق مع مباحث أمن الموانئ اليوم الاثنين، محاولة تهريب كمية كبيرة من الملابس الجاهزة الأجنبية من سداد الرسوم الجمركية والقيود الاستيرادية، وذلك بمنفذ الشاحنات جنوب المحافظة.

واشتبه العاملون بالمنفذ فى سيارة نقل موبيليا محملة بمشمول طلب الإرسال، صادر رقم 181 لسنة 2016 من مصنع "أ.أ" بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد، إلى المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، وعبارة عن مستلزمات إنتاج طبقا للمستندات.

وتم تشكيل لجنة جمركية لفض السيل الجمركى، وبمطابقة المشمول على مستندات إذن الإفراج، تبين وجود 81 كرتونة مخيشة وبداخلها كميات كبيرة من الملابس المستوردة منشأ تركيا بوزن 5 أطنان تقريبا غير خالصة الرسوم الجمركية، وهى 3900 قطعة عبارة عن بلوزات وعبايات وحمالات صدر وبديهات ودريلات وفساتين سهرة وروب حريمى وبناتى و50 قطعة قمصان وبدل أولادى ورجالى.

وأثناء التفتيش حضر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأشاد بالجهود الضخمة التى يبذلها رجال الجمارك ومباحث أمن الموانئ.

وقدرت القيمة الخاصة بالمضبوطات بـ 593 ألف جنيه، وقدرت قيمة الرسوم المستحقة بـ320 ألف جنيه.

وقرر طارق غانم مدير عام المنافذ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات والسائق والإحالة إلى النيابة.

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