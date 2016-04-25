بالصور.. سيارات الشرطة تشارك باحتفالات تحرير سيناء بالقائد إبراهيم

شاركت قوات الشرطة فى الإسكندرية، فى احتفالات المواطنين بعيد تحرير سيناء أمام مسجد القائد إبراهيم، حيث قامت سيارات الشرطة بالطواف حول ميدان المسجد، مع إطلاق نفير السيارات،والأضواء احتفالا بتلك المناسبة ، وسط أجواء احتفالية كبرى بالميدان، مع بث الأغانى الوطنية.

وقد نظم المواطنون القائد ابراهيم ، اليوم احتفالية بمناسبة عيد تحرير سيناء ، حيث رفعوا أعلام مصر، و صورا للرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس جمال عبد لناصر والرئيس محمد أنور السادات.

كما ارتدى بعض المواطنون " تى شيرت " مطبوع عليه صورة الرئيس السيسى، و ارتدى آخرون " كاب الجيش "، كما رفعوا لافتات كتبوا عليها تحية للقوات السلحة و الجيش المصرى و دعم الجيش ضد الإرهاب ، مرددين هتافات " تحيا مصر " .

مواطنون بميدان القائد إبراهيم يحتفلون بتحرير سيناء بـ"مصر اليوم فى عيد"