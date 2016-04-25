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بالفيديو والصور.. سيدة ترفع بيادات الجيش فوق رأسها باحتفالات تحرير سيناء بـ"عابدين"

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بالفيديو والصور.. سيدة ترفع بيادات الجيش فوق رأسها باحتفالات تحرير سيناء بـ"عابدين" بالفيديو والصور.. سيدة ترفع بيادات الجيش فوق رأسها باحتفالات تحرير سيناء بـ"عابدين"
ردد عدد من السيدات، الهتافات المؤيدة للقوات المسلحة والشرطة المصرية والرئيس ، بمحيط قصر عابدين، احتفالا بذكرى عيد تحرير سيناء، كما أطلق عدد آخر منهن الزغاريد.

وحملت السيدات الأعلام المصرية وأعلام ، ورددن هتافات: "تسلم الأيادى.. تسلم يا جيش بلادى"، و"تحيا "، ورفعن صور الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الراحل أنور السادات، فيما قامت سيدتان برفع بيادات القوات المسلحة على رؤوسهم فرحة بما قدمه الجيش للوطن .

كما رددن أيضا هتافات: "مصر والسعودية والإمارات إيد واحدة.. سيسى يا بطل يلا ننضف الوطن ."

يذكر أن عددا من المواطنين نظموا احتفالية كبرى أمام قصر عابدين لإحياء ذكرى عيد تحرير سيناء، ومن المقرر ان ينظم حزب مستقبل وطن احتفالية أمام القصر مساء اليوم.

احتفالات تحرير سيناء ميدان عابدين (1)

احتفالات تحرير سيناء ميدان عابدين (2)

احتفالات تحرير سيناء ميدان عابدين (3)

احتفالات تحرير سيناء ميدان عابدين (4)

احتفالات تحرير سيناء ميدان عابدين (5)

احتفالات تحرير سيناء ميدان عابدين (6)

احتفالات تحرير سيناء ميدان عابدين (7)


>- توافد المواطنين على ميدان القائد إبراهيم للاحتفال بعيد تحرير سيناء
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- سيولة مرورية واستنفار أمنى بالتحرير بالتزامن مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء
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مصر 365

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