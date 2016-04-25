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بالصور.. مظاهرة بالفلفل الأحمر وهتافات "يا كايدهم ياسيسى" بالإسكندرية

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بالصور.. مظاهرة بالفلفل الأحمر وهتافات "يا كايدهم ياسيسى" بالإسكندرية بالصور.. مظاهرة بالفلفل الأحمر وهتافات "يا كايدهم ياسيسى" بالإسكندرية
نظم متظاهرو القائد إبراهيم، اليوم تظاهرة بمناسبة عيد تحرير سيناء، حيث رفع المتظاهرون أعلام وصورا للرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس جمال عبد لناصر والرئيس محمد أنور السادات، ورفعت إحدى المتظاهرات، لافتة عليها قرون الفلفل الأحمر، وكتبت عليها "يا كايدهم" والقائد السيسى زعيم الإنجازات والمفاجآت.

ورفع المتظاهرون لافتة أخرى كتبوا عليها فى ذكرى تحريرها 34 لتحرير سيناء، هنتمسك بانتصاراتنا العظيمة للجيش المصرى ولا عمر مخلوق على وجه الأرض هيعكر صفو فرحتنا، كما ارتدى بعض المتظاهرين "تى شيرت" عليه صورة الرئيس السيسى، وارتدى متظاهر آخر "كاب الجيش"، إضافة إلى لافتات كتبوا عليها تحية للقوات المسلحة والجيش المصرى ودعم الجيش ضد الإرهاب، مرددين هتافات "تحيا مصر".

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (1)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (2)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (3)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (4)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (5)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (6)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (7)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (8)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (9)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (10)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (11)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (12)


>بالصور.. هدية القوات المسلحة فى عيد تحرير سيناء.. الانتهاء من تركيب ماكينة حفر أنفاق الإسماعيلية العملاقة.. وبدء الحفر الفعلى أول يونيو.. كامل الوزير: ننفذ 1600 مشروع.. وسيناء تدخل الآن مرحلة التنمية

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