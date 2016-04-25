بالصور.. مواطنون بميدان القائد إبراهيم يحتفلون بتحرير سيناء بـ"مصر اليوم فى عيد"

احتفل مواطنو القائد إبراهيم، اليوم، بالذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، حيث رقص المواطنون على أنغام أغنية الفنانة شادية " مصر اليوم فى عيد" احتفالا بهذه المناسبة، وردوا هتافات تحيا مصر، كما رفع المواطنون أعلام مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات، ورفعت إحدى السيدات، لافتة عليها قرون الفلفل الأحمر وكتبت عليها "يا كايدهم" و"القائد السيسى زعيم الإنجازات والمفاجآت".

ورفعوا لا فتة أخرى كتبوا عليها فى الذكرى 34 لتحرير سيناء، هنتمسك بانتصاراتنا العظيمة للجيش المصرى ولا عمر مخلوق على وجه الأرض هيعكر صفو فرحتنا، كما ارتدى بعض المواطنون " تى شيرت" عليه صورة الرئيس السيسى، وارتدى آخر "كاب الجيش".

وقد شهد الميدان تشديدات أمنية مكثفة، حيث انتشرت قوات الشرطة لتأمين الميدان ومحيط مسجد القائد إبراهيم .

توافد المواطنين على ميدان القائد إبراهيم للاحتفال بعيد تحرير سيناء