أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مواطنون بميدان القائد إبراهيم يحتفلون بتحرير سيناء بـ"مصر اليوم فى عيد"

Google+ Print
بالصور.. مواطنون بميدان القائد إبراهيم يحتفلون بتحرير سيناء بـ"مصر اليوم فى عيد" بالصور.. مواطنون بميدان القائد إبراهيم يحتفلون بتحرير سيناء بـ"مصر اليوم فى عيد"
احتفل مواطنو القائد إبراهيم، اليوم، بالذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، حيث رقص المواطنون على أنغام أغنية الفنانة شادية " اليوم فى عيد" احتفالا بهذه المناسبة، وردوا هتافات تحيا مصر، كما رفع المواطنون أعلام مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات، ورفعت إحدى السيدات، لافتة عليها قرون الفلفل الأحمر وكتبت عليها "يا كايدهم" و"القائد السيسى زعيم الإنجازات والمفاجآت".

ورفعوا لا فتة أخرى كتبوا عليها فى الذكرى 34 لتحرير سيناء، هنتمسك بانتصاراتنا العظيمة للجيش المصرى ولا عمر مخلوق على وجه الأرض هيعكر صفو فرحتنا، كما ارتدى بعض المواطنون " تى شيرت" عليه صورة الرئيس السيسى، وارتدى آخر "كاب الجيش".

وقد شهد الميدان تشديدات أمنية مكثفة، حيث انتشرت قوات الشرطة لتأمين الميدان ومحيط مسجد القائد إبراهيم .

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (1)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (2)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (3)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (4)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (5)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (6)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (7)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (8)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (9)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (10)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (11)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (12)


>توافد المواطنين على ميدان القائد إبراهيم للاحتفال بعيد تحرير سيناء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة