القوات العراقية تقتل 18 من داعش بنينوى وصلاح الدين

لقى 18 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى مصرعهم الاثنين، بنيران القوات العراقية وقصف طيران التحالف الدولى بنينوى وصلاح الدين شمالى العراق.

وقال قائد "عمليات نينوى" اللواء نجم الجبورى أن طائرات التحالف الدولى قصفت تسع منصات صواريخ خلال غارات نفذتها فى قرى الصالحية والنصر والحاج على جنوبى الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى، مما أسفر عن مقتل سبعة من قيادات داعش بينهم اجانب ووالى ناحية القيارة خلال اجتماع لهم فى قرية الصالحية.

ومن جانبه أشار قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت إلى مقتل 11 إرهابيا فى منطقة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وقال جودت، فى تصريح صحفى اليوم، أن قوة من الشرط الاتحادية صدت هجوما لمسلحى تنظيم داعش فى مكحول أسفر عن مقتل 7 إرهابيين وتدمير سيارة ذات دفع رباعى مزودة برشاش أحادى، كما قتلت قوة ثانية 4 إرهابيين وتدمير موقعين لإطلاق صواريخ "جراد" بجبال مكحول.

على صعيد آخر، نوه قائد شرطة الأنبار اللواء هادى رزيج إلى عودة 17 ألف أسرة نازحة إلى مدينة الرمادى بعد إزالة الألغام عن الاحياء والمناطق السكنية فى المدينة، وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد عودة عوائل أخرى إلى مناطق سكناها فى مدينة الرمادى بعد اكتمال عمليات رفع وإزالة الألغام والعبوات الناسفة بشكل كامل وتأمينها للمدنيين.

من ناحية أخرى تمكنت القوات التابعة لقيادة (عمليات بغداد) بإسناد من طيران التحالف الدولى من قتل 43 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى خلال عمليات عسكرية فى محافظة الأنبار وغرب العاصمة العراقية (بغداد).

وذكرت قيادة (عمليات بغداد) أن قوات فرقة المشاة (14) بالجيش العراقى قتلت 32 إرهابيا فى مناطق: الكرمة والبوشجل وناظم التقسيم بالأنبار، ودمرت ثلاث مركبات مزودة برشاش أحادى وثلاث دراجات نارية وقتل مستقليها، وفككت 206 عبوات ناسفة.

وأشارت إلى أن طيران التحالف الدولى نفذ ضربة جوية بالتنسيق مع فرقة المشاة (14) أسفرت عن قتل 8 إرهابيين وتدمير رشاش أحادى شمال غرب بغداد.

ورصدت قوة من اللواء المدرع (35) مجموعة إرهابية فى منطقة الهيتاويين غرب بغداد، تعاملت معها وقتلت 3 إرهابيين ودمرت موقعا كانوا يتحصنون به.