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الحكومة السورية: مقتل عددا من المرضى فى انفجار بمحيط مستشفى جنوب دمشق

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الحكومة السورية: مقتل عددا من المرضى فى انفجار بمحيط مستشفى جنوب دمشق الحكومة السورية: مقتل عددا من المرضى فى انفجار بمحيط مستشفى جنوب دمشق

>قال كبير مفاوضى السورية، بشار الجعفرى، اليوم الأثنين، إن انفجارا وقع جنوبى العاصمة دمشق أصاب مستشفى، فأسفر عن مقتل بعض المرضى الذين تم إجلاؤهم الأسبوع الماضى، من بلدتين خاضعتين لحصار مقاتلى المعارضة فى محافظة إدلب، بشمال غرب البلاد.

وأضاف للصحفيين لدى وصوله لإجراء محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دى ميستورا، فى جنيف أن الانفجار الذى وقع فى منطقة السيدة زينب، اليوم ركز على مستشفى يعالج مصابين نقلوا من الفوعة وكفريا.

وأضاف أن الانفجار أودى بحياة العشرات وأنه سيثير هذه القضية فى بداية اجتماعه مع دى ميستورا، وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن سيارة ملغومة انفجرت فى منطقة السيدة زينب وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

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مصر 365

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