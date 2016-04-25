أليجري: سأجدد عقدي مع يوفنتوس خلال أيام

أكد ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس أنه سيجدد عقده مع الفريق خلال أيام، وذلك بعدما أصبح البيانكونيري قاب قوسين أو أدنى من التتويج بالدوري للموسم الخامس على التوالي.

ويتصدر يوفنتوس الكالتشيو بفارق 12 نقطة عن نابولي الوصيف قبل 3 جولات من النهاية، وللأخير مباراة إضافية سيلعبها الاثنين مع روما.

وسيلعب يوفنتوس نهائي مسابقة كأس إيطاليا التي يحمل لقبها ضد ميلان، وكان قد ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي أمام بايرن ميونيخ.

وقال أليجري لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت:"توقيعي للعقد الجديد سيكون في وقت لاحق هذا الأسبوع".

وأضاف "نريد الإبقاء على بول بوجبا في الموسم المقبل، فوجود لاعب مثله يسمح لنا بالمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى صعوبة إبقاء يوفنتوس على بوجبا في ظل رغبة العديد من كبار أوروبا التعاقد معه.