لليوم الثاني.. مطار القاهرة يمنع سفر 14 شابًا إلى ليبيا عبر الإمارات

مراسل – ONA:

نجحت جوازات مطار القاهرة، اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، في ضرب إحدى عصابات تسفير الشباب إلى ليبيا عن طريق الشارقة، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت جوازات المطار، قد منعت 14 شابًا من السفر على متن طيران العربية المتجهة إلى الشارقة، وذلك عقب اكتشاف سفرهم إلى الشارقة، يأتي كغاية للوصول إلى ليبيا.

يذكر أن كانت السلطات، قد منعت سفر 14 شابًا آخرين صباح أمس الأحد، بعد علمها أنهم سفرهم إلى الشارقة، ما هو إلا وسيلة للوصول إلى ليبيا، بهدف البحث عن فرصة عمل .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة طيران العربية المتجهة إلى الشارقة.

اشتبه ضباط الجوازات في 14 شابًا، وبفحص جوازات سفرهم تبين أنها سليمة، وبمناقشتهم أمام اللواء عبد الناصر حامد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمطار، اعترف الركاب بحصولهم على التأشيرات من أحد الأشخاص مقابل 4 آلاف جنيه عن كل شاب.

وأضافوا أنهم كانوا في طريقهم من الإمارات إلى ليبيا، بحثًا عن عمل هناك.

وأمر اللواء فهمي مجاهد، مدير أمن مطار القاهرة، بتحرير محاضر للركاب، وإحالتهم للنيابة.