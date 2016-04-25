الخميس المقبل.. إعادة فتح طريق «وادي النطرون – العلمين» أمام السيارات

مراسل«ONA»:

أعلن الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل، أنه سيتم إعادة فتح طريق وادي النطرون – العلمين، لعودة حركة السيارات بها، إعتباراً من صباح الخميس المقبل .

وقال جلال في تصريح صحفي ، أن الهيئة العامة للطرق والكباري، إنتهت من إعادة رصف الطريق وتطويره بالكامل إعتباراً من تقاطعه مع طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وصولاً الي العلمين بطول 135 كم، حيث تم غلق الطريق في يوليو 2015 لسرعة إنجاز الأعمال التي بدأت في سبتمبر 2014 .

فيما أوضح المهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ، أن جميع الأعمال قد تمت تحت إشراف الهيئة، ونفذتها عدة شركات وطنية وبلغت إجمالي التكلفة 1,9 مليار جنيه .

وتضمنت الأعمال إعادة رصف الطريق الحالي، وتوسيع الطريق بإنشاء حارة إضافية بكل إتجاه، ليصبح عدد الحارت 3 حارات بكل إتجاه لإستيعاب أحجام المرور علي الطريق وخاصة في فصل الصيف ، ومن المقرر أن تقوم الإدارة العامة للمرور إعتباراً من صباح الخميس بتسيير الدوريات ومراقبة الطريق بشكـل كامل.