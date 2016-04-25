أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الخميس المقبل.. إعادة فتح طريق «وادي النطرون – العلمين» أمام السيارات

Google+ Print
الخميس المقبل.. إعادة فتح طريق «وادي النطرون – العلمين» أمام السيارات الخميس المقبل.. إعادة فتح طريق «وادي النطرون – العلمين» أمام السيارات

وزير النقل

مراسل«ONA»:

أعلن الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل، أنه سيتم إعادة فتح طريق وادي النطرون – العلمين، لعودة حركة السيارات بها، إعتباراً من صباح الخميس المقبل .

وقال جلال في تصريح صحفي ، أن الهيئة العامة للطرق والكباري، إنتهت من إعادة رصف الطريق وتطويره بالكامل إعتباراً من تقاطعه مع طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وصولاً الي العلمين بطول 135 كم، حيث تم غلق الطريق في يوليو 2015 لسرعة إنجاز الأعمال التي بدأت في سبتمبر 2014 .

فيما أوضح  المهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ، أن جميع الأعمال قد تمت تحت إشراف الهيئة، ونفذتها عدة شركات وطنية وبلغت إجمالي التكلفة 1,9 مليار جنيه .

وتضمنت الأعمال إعادة رصف الطريق الحالي، وتوسيع الطريق بإنشاء حارة إضافية بكل إتجاه، ليصبح عدد الحارت 3 حارات بكل إتجاه لإستيعاب أحجام المرور علي الطريق وخاصة في فصل الصيف ، ومن المقرر أن تقوم الإدارة العامة للمرور إعتباراً  من صباح الخميس بتسيير الدوريات ومراقبة الطريق بشكـل كامل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا