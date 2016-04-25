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المتحدث العسكري: مقتل 30 تكفيري وإحباط محاولة استهداف كمين بشمال سيناء

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المتحدث العسكري: مقتل 30 تكفيري وإحباط محاولة استهداف كمين بشمال سيناء المتحدث العسكري: مقتل 30 تكفيري وإحباط محاولة استهداف كمين بشمال سيناء

العميد محمد سمير المتحدث العسكري (أرشيفية)

أعلن المتحدث العسكري، العميد أركان حرب محمد سمير، في بيان اليوم الإثنبن، عن توجيه القوات الجوية ضربة استباقية ضد العناصر الإرهابية بشمال سيناء والتس أسفرت عن مقتل 30 تكفيري شديد الخطورة وتدمير كامل لمخازن الأسلحة والذخائر الخاصة بتلك العناصر، وإحباط محاولة استهداف إحدى الكمائن بشمال سيناء.

وقال المتحث العسكري في البيان: “فى ضربة استباقية ناجحة وبعد ورود معلومات استخباراتية مؤكدة عن قيام عدد من العناصر التكفيرية بعمليات إرهابية ضد النقاط والإرتكازات الأمنية تسعى من خلالها لإفساد فرحة المصريين بأعياد تحرير سيناء المجيدة ، قامت عناصر من القوات الجوية بتوجيه ضربة جوية مركزة لعدد من مخازن الأسلحة والذخائر الخاصة بتلك العناصر شديدة الخطورة بمناطق جنوب الشيخ زويد وقرية التومة ، وقد أسفرت الضربات عن مقتل (30) فرد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وتدمير كامل لمخازن الأسلحة والذخائر المستهدفة”.

وأضاف البيان: “كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من إحباط محاولة لاستهداف إحدى الكمائن حيث نجحت القوات فى تدمير سيارتين دفع رباعى أحداهم مجهزة برشاش 14,5 بوصة ، والأخرى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر، وتواصل عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة أعمال التمشيط والمداهمة وتكثيف الإجراءات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بمدن وقرى شمال سيناء”.

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