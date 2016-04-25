ضبط سائق بحوزته بندقية آلية وطبنجة و70طلقة فى طنطا

تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا فى محافظة الغربية، بإشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى وتوجيهات اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، من ضبط سائق مقيم بمساكن سليمان أول طنطا، بحوزته بندقية آلية عيار 7,62×39 و2 خزينة بداخلهما 62 طلقة لذات العيار وطبنجة cz و8 طلقات لذات العيار.

وكانت تحريات النقيب أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، ومعاونوه النقباء كريم سلامة ومحمود الغول وحسن داود تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى والعميد حلمى أبو الليل رئيس مباحث المديرية والمقدم وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، أكدت قيام المتهم "أمين. ع. أ" 34سنة سائق مقيم مساكن سليمان أول طنطا بإخفاء أسلحة نارية خاصة بالمتهم "تامر. م. ع" 36سنة عاطل مقيم شارع السد العالى دائرة القسم، والسابق اتهامه فى 6 قضايا "اتجار مخدرات" ومقاومة سلطات وإخفاء مسروقات ومطلوب فى قضيتى إخفاء مسروقات والمقبوض عليه، وبرفقته المتهم "وليد ج. د" 28سنة سائق مقيم شارع بن الفارض أول طنطا، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم 17طربة حشيش ومبلغ 344ألف جنيه ومطواة و2سيف واستخدامه لسيارات زوجته فى ترويج المخدرات.

وكشفت التحريات إخفاء أحد أفراد التشكيل المضبوط أسلحة نارية لدى أحد أصدقائه، وتم إعداد مأمورية، أسفرت عن ضبطه وبحوزته بندقية آلية و62 طلقة لذات العيار وطبنجة cz و8 طلقات لذات العيار، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

النيابة تأمر بحبس تاجرى مخدرات ضبط بحوزتهما 17 "فرش حشيش" فى طنطا بالغربية

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