ما رأيك بإطلالة أوليفيا باليرمو بـ البومبر جاكيت

عرفت المدوّنة أوليفيا باليرمو Olivia Palermo بذوقها الأنيق و قدرتها الكبيرة على تنسيق القطع المختلفة ، وفي آخر إطلالاتها إختارت أوليفيا الـ بومبر جاكيت لتتألق به في إطلالة يومية ناعمة.

ارتدت الأنيقة أوليفيا الجينز الفاتح مع قميص طويل الأكمام باللون الأسود لتضيف الـ بومبر جاكيت بتصميم عصري بسيط، وقد رفعت أوليفيا أكمام الجاكيت حتىتظهر أكمام القميص الطويلة، وأكملت الإطلالة بحذاء بني بكعب عالِ.

شاهدي تنسيق أوليفيا باليرمو لهذه الإطلالة و شاركينا برأيك.