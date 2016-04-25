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21 إطلالة لـ"جيجي حديد" بمناسبة عيد ميلادها الـ21!

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الإثنين 25-04-2016 12:28

احتفلت منذ يومين أي في الـ 23 من نيسان عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" Gigi Hadid في عيدها 21، وكما نعلم جميعنا فقد استطاعت الشقراء الجميلة ذات الملامح الطفولية الناعمة أن تنال شهرةً واسعةً منذ دخولها عالم الأضواء، وتعتبر اليوم واحدة من أشهر عارضات الأزياء.

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كما اشتهرت "جيجي حديد" Gigi Hadid بأناقتها وإطلالاتها الساحرة والمتنوعة إن كان على السجادة الحمراء في فساتين السهرة التي تختارها من كُبرى دور الأزياء العالمية مثل "فيرساتشي" Versace، "توم فورد" Tom Ford، "مايكل كورس" Michael Kors وغيرها، أو من تنسيقاتها الكاجوال التي تعتمدها لمشاويرها الصباحية والتي تتميز بالعصرية وبالأناقة على حد سواء.
واليوم واحتفالاً بعيدها الـ 21 قمنا بجمع أبرز اطلالاتها الرسمية والكاجوال والتي بلغ عددها 21 لتعطينا رأيك بأناقتها وبأسلوبها المميز في الموضة.

 

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سيدتي