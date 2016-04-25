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وصول 10 ألاف طن بوتاجاز و 200 سيارة لموانئ السويس

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وصول 10 ألاف طن بوتاجاز و 200 سيارة لموانئ السويس وصول 10 ألاف طن بوتاجاز و 200 سيارة لموانئ السويس

عبدالرحيم مصطفى – أرشيفية

صرح عبدالرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز و على متنها 6 ألاف طن بوتاجاز و السفينة سكاى جاز و على متنها 4 ألاف طن بوتاجاز قادمتين من ميناء ينبع السعودى، و السفينة إيجبشيان ديجنتى و على متنها 200 سيارة قادمة من جدة .

فيما يغادر اليوم 4 ألاف طن نترات أمونيوم تغادر ميناء الأدبية يستعد ميناء الأدبية اليوم لمغادرة السفينة سما و على متنها 4 ألاف طن نترات أمونيوم متجهة إلى العقبة .

يشهد ميناء سفاجا مغادرة 717 راكب و تداول 224 شاحنة ، كما يشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة الحرية و على متنها 6 راكب و 6 سيارة كما تغادرالعبارة مسرة و على متنها 319 راكب و 2 سيارة و13 شاحنة و 1 شاحنة عفش و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 66 شاحنة ، على جانب اخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة الرياض و على متنها 348 راكب و 39 سيارة و 7 شاحنة عفش و مغادرة العبارة الرياض و على متنها 398 راكب و 14 سيارة و9 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 68 شاحنة و السفينة الحرية 2 و على متنها 68 شاحنة .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة أيلة و على متنها 324 راكب منهم 135 معتمر و 3 باص عمرة و 10 شاحنة و 3 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 47 شاحنة ، كما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا و على متنها 487 راكب منهم 268 معتمر و 6 باص عمرة و 82 شاحنة و 80 سيارة و مغادرة العبارة أيلة و على متنها 377 راكب و 2 سيارة و 4 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 19 شاحنة و 20 راكب و السفينة بريدج و على متنها 47 شاحنة .

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