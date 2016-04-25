القوات البحرية والجوية والموسيقى العسكرية تشارك المواطنين احتفالات تحرير سيناء

فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء الحبيبة تشارك القوات الجوية بعروض جوية فى سماء القاهرة الكبرى اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم وأيضاً الساعة الرابعة والنصف عصراً بمشاركة المقاتلات متعددة المهام وفريق الألعاب الجوية لمشاركة المصريين فرحتهم بهذه المناسبة الغالية.

كما تشارك القوات البحرية بعروض بحرية باستخدام اللنشات والزوارق السريعة والقطع البحرية أمام النصب التذكارى للجندى المجهول بميدان المنشية بالإسكندرية.

وتشارك الموسيقات العسكرية المواطنين بعزف المقطوعات والأناشيد الوطنية بالميادين العامة على مدار اليوم بمختلف محافظات الجمهورية، حيث بدأت عناصر إدارة الموسيقات العسكرية بالتواجد فى الميادين لمشاركة المواطنين فرحتهم أمام النصب التذكارى بشارع النصر وبانوراما حرب أكتوبر وميدان العباسية وأمام قصر عابدين بالقاهرة.

كما تشارك عناصر الموسيقات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى الاحتفالات حيث تتواجد أمام بوابات طريق الإسماعيلية الصحراوى والسويس والقاهرة الاسكندرية الصحراوى وميدان الأربعين والكورنيش بمحافظه السويس وميدان شامبليون بالإسماعيلية ومدخل طريق أبو صوير الإسماعيلية وأمام النصب التذكارى للجندى المجهول بميدان المنشية بالإسكندرية.

هذا وقد عبر المواطنين عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة بمشاركة قواتهم المسلحة احتفالاتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوب الشعب المصرى، مقدمين الشكر والامتنان لرجال للقوات المسلحة الذين لا يدخرون جهداً فى دعم جهود التنمية الشاملة للدولة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين إضافة إلى مهامهم الرئيسية فى حماية الأمن القومى المصرى والدفاع عن حدود الوطن وأمنه وسلامته.

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