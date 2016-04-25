ليلة_الأبطال – رونالدو قاهر الإنجليز ضد أجويرو ' المنحوس ' أمام ريال مدريد

يعتبر سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد العنصرين الأهم في الفريقين الذين سيتواجهان ليلة الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وواجه أجويرو فريق ريال مدريد في عدة مرات حينما كان لاعبا لأتليتكو مدريد وأيضا مع سيتي، وفي المقابل لا أحد أفضل من رونالدو حينما يواجه الأندية الإنجليزية بدوري أبطال أوروبا.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي نتائج أجويرو ضد ريال مدريد، وكذلك رونالدو ضد الإنجليز في دوري الأبطال.

أجويرو

طوال مسيرة "الكون" لم يفز مطلقا على الملكي، لعب 13 مباراة، خسر في 9 منها.

سجل أجويرو ضد ريال مدريد 4 أهداف وصنع 3، وفي دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي واجه ريال مدريد مرة وحيدة بدور المجموعات في موسم 2012-2013.

في ذلك الموسم كان على دكة البدلاء في مباراة الذهاب التي خسرها سيتي 3-2، وفي مباراة الإياب التي انتهت بنتيجة 1-1 سجل أجويرو هدف فريقه الوحيد.

أما ضد الأندية الإسبانية عموما في دوري أبطال أوروبا، فلعب أجويرو 6 مباريات فاز مرتين وخسر 3 مرات وتعادل في مرة وحيد وسجل 3 أهداف.

رونالدو

ضد مانشستر سيتي لعب رونالدو 13 مباراة فاز في 8 وخسر في 3 ، سجل 5 أهداف وصنع هدفين.

واجه رونالدو مانشستر سيتي حينما كان لاعبا لريال مدريد في موسم 2012-2013، وفاز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-2 وسجل هدفا وفي مباراة الإياب تعادل الفريقان بنتيجة 1-1.

أما ضد الأندية الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا فلعب رونالدو 11 مباراة، لم يخسر وفاز في 8 منها، سجل 9 أهداف وصنع هدفا وحيدا.