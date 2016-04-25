بالصور.. جيهان السادات وأسرار تذاع لأول مرة مع عمرو الليثي في «بوضوح»

كتبت – إنجي لطفي

تحل حرم الرئيس الراحل أنور السادات، السيدة جيهان السادات، ضيفة ببرنامج “بوضوح”، مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي.

ومن المقرر أن يذاع اللقاء على حلقتين اليوم الإثنين، وغدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة “الحياة الأولى” .

وتكشف “السادات”، أسرارًا عن هذه الحقبة الهامة من تاريخ مصر، والتي تضمنت نصر أكتوبر المجيد، مرورًا بمعاهدة “كامب دفيد”، وتحرير سيناء، وانسحاب آخر جندي إسرائيلي من سيناء.

كما تكشف عن ما تعرض له الرئيس السادات من انتقادات، وهجوم حتى لا يقوم بتوقيع المعاهدة، فضلًا عن أسرار هامة تُذاع لأول مرة مع الإعلامي عمرو الليثي.

وتتضمن الحلقة ارتباطها بالزعيم الراحل أنور السادات، عندما كان ضابطًا صغيرًا، واللقاء الأول بينهما بمدينة السويس.

كما تتطرق إلى كيف تم التعارف بينهما، مرورًا بالزواج، وكواليس تُذاع لأول مرة عن الإنسان والزوج أنور السادات، وحياتها بعد وفاة الرئيس السادات، وعلاقتها بأسرة الرئيس مبارك.

يُذاع برنامج بوضوح، اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، فىي العاشرة مساءً على شاشة “الحياة الأولى”.