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تقرير في الجول - رقمان تاريخيان لأوزيل وجيرو يلخصان مأساة أرسنال

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تقرير في الجول - رقمان تاريخيان لأوزيل وجيرو يلخصان مأساة أرسنال تقرير في الجول - رقمان تاريخيان لأوزيل وجيرو يلخصان مأساة أرسنال

سجل ميسوت أوزيل رقما تاريخيا بالنسبة للدوري الإنجليزي، إلا أن فريقه أرسنال فشل في استغلال المستوى الاستثنائي للاعب ريال مدريد السابق.

أوزيل صار أكثر لاعب خلق فرص تهديف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي منذ أن بدأت شركة "أوبتا" تسجيل إحصائيات البطولة، منذ موسم 2003/2004.

أوزيل خلق 135 فرصة لزملاءه هذا الموسم، إلا أن في النهاية لم يسجل زملاءه منهم سوى 18 هدفا.

ويحتاج أوزيل لصناعة هدفين من أجل معادلة رقم أسطورة أرسنال تييري هنري، والذي صنع 20 هدفا في موسم 2002/2003.

وفي الآن نفسه، سطر مهاجم أرسنال أوليفييه جيرو رقما سلبيا في مشواره مع مدفعجية شمال لندن، حيث فشل في التسجيل لمدة 14 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي.

وسجل المهاجم الفرنسي 12 هدفا لأرسنال في الدوري، أخرهم كانا هدفيه ضد ليفربول في التعادل 3-3 يوم 13 يناير الماضي.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري بـ64 نقطة قبل 3 جولات من النهاية، متساويا مع مانشستر سيتي الذي يتفوق على فريق المدرب أرسين فينجر بفارق الأهداف.

أرسنال لم يسجل سوى 58 هدف – أضعف فريق هجوميا من الأربعة الأوائل في الدوري – رغم وجود صانع الفرص الأبرز في المسابقة ضمن صفوف الفريق.

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