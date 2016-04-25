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بيل: لم أختلف مع رونالدو مطلقا

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بيل: لم أختلف مع رونالدو مطلقا بيل: لم أختلف مع رونالدو مطلقا

شدد جاريث بيل لاعب ريال مدريد على علاقته الجيدة بزميله كريستيانو رونالدو مشيرا إلى أنه لم تحدث مشكلة من قبل بينهما.

ويعتبر رونالدو صاحب الكرة الذهبية 3 مرات من قبل هو نجم الفريق الملكي على الرغم من أن بيل يبقى اللاعب الأغلى في التاريخ حين انتدبه الميرنجي مقابل 91 مليون يورو من توتنام الإنجليزي.

ويتحسن المعدل التهديفي لبيل مع ريال مدريد كثيرا عندما يغيب رونالدو عن المباريات، فيصبح 0.93 للمباراة الواحدة بدلا من 0.42.

وسجل بيل هدفين - في غياب رونالدو - في مرمى رايو فاييكانو السبت في الدوري في لقاء حسمه ريال مدريد 3-2.

وقال بيل لصحيفة تايمز الإنجليزية:"تحدثه اللغة الإنجليزية ساعدني كثيرا عندما جئت إلى ريال مدريد".

وأضاف "لدينا أيضا هذا التفاهم لأننا لعبنا في الدوري الإنجليزي. الإعلام يتحدث كثيرا عن علاقتنا التي أؤكد أنها على ما يرام. لم توجد مشكلة بيننا".

وأتم "لم أدخل في جدال معه مطلقا، فهو شخص عاطفي إلى أقصى درجة في الملعب، الكل يعلم هذا. لديه إصرار كبير، بعض الناس يفهمون هذا بطريقة خاطئة".

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فيديو اليوم السابع