ليلة_الأبطال – بيللجريني: لا أريد الانتقام من ريال مدريد.. كنت أعلم ما سيحدث

مواجهة عاطفية جديدة تجلبها ليلة الثلاثاء عندما يستضيف مانشستر سيتي ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فهل يعود التشيلي مانويل بيللجريني مدرب سيتي الحالي وريال مدريد الأسبق للانتقام من الأبيض الملكي؟

بيللجريني كان مدربا لريال مدريد في موسم 2009/2010، والذي خرج منه الفريق دون تحقيق أي بطولات رغم تحقيقه لعدد نقاط تاريخي في الليجا إلا أنه أتى وصيفا لبرشلونة.

وقال بيللجريني قبل المواجهة: "حزنت حين تمت إقالتي لأننا لعبنا جيدا ولم نفز بالدوري".

"سجلنا أكثر من 100 هدف، وخسرنا من برشلونة بسبب هدف خرافي من زلاتان إبراهيموفيتش".

"كنت أعلم أنه ستتم إقالتي، بعد عدة مباريات في بداية الموسم كنت متأكدا أن ذلك سيحدث".

"حتى لو كنت فزت بالدوري لما بقيت، في الأصل لم أرد البقاء في مدريد".

"سأتشرف للأبد بتدريب ريال مدريد، ما حدث قبل 6 أعوام لا يشكل أي فارق الآن".

"لست مجروحا ولا أطمح في الانتقام".

"أنا سعيد لأني تفاديت بايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد في نصف النهائي، ولكن لو كانت أوقعتنا القرعة مع أتليتكو مثلا لقلت إني سعيد بتفادي ريال مدريد وبايرن ميونيخ".

"في نصف النهائي، عليك أن تثق بقدرتك على المرور".

"من الممكن أن تكون محظوظا في الفرق التي تحصل عليها في الأدوار الأولى، لكن في نصف النهائي أي فريق سيقابلك سيكون صعبا جدا".