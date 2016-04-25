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"طب بنى سويف" تحيل واقعة تلوث قدم سيدة بعد إجراء عملية داخل المستشفى للتحقيق

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"طب بنى سويف" تحيل واقعة تلوث قدم سيدة بعد إجراء عملية داخل المستشفى للتحقيق "طب بنى سويف" تحيل واقعة تلوث قدم سيدة بعد إجراء عملية داخل المستشفى للتحقيق
أحال الدكتور منصور حسن عميد كلية الطب ببنى سويف ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى واقعة تلوث قدم مريضة محتجزة بالمستشفى الجامعى للتحقيق العاجل.

كانت "وفاء محمد" ربة منزل 38 عاما مقيمة قرية العواونة بمركز إهناسيا غرب بنى سويف، دخلت إلى مستشفى جامعة بنى سويف فى حادث سيارة أدى إلى تهتك فى أربطة قدمها وضمور بالأوعية الدموية بها، لإجراء عملية بتر لها، وعقب إجراء العملية ودخولها غرفة الرعاية المركزة ظهرت علامات تلوث بالقدم تمثلت فى طفيليات وزرقان وشبة ظهور ليرقات فى الجرح.

من جانبه أكد الدكتور منصور حسن رئيس مجلس إدارة المستشفى فى تصريحات صحفية، أنه أمر أقسام العظام والجراحة والرعاية المركزة التى تعاملت مع المريضة برفع تقرير شامل له، لبحث الواقعة وأضاف أنه أحال الموضوع برمته للتحقيق العاجل فى الواقعة ومعرفة من المقصر.


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